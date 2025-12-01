Ричмонд
Сийярто помог переводчице Орбана во время переговоров с Путиным

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто помог переводчице премьер-министра республики Виктора Орбана во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, когда она плохо расслышала фразу российского лидера. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Он разместил в Telegram-канале фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» с моментами из открытой части встречи двух глав стран, на которой велся велся последовательный перевод.

— Судя по дальнейшим кадрам, когда российский президент говорил о падении товарооборота, подключиться к переводу пришлось даже Сийярто, — прокомментировал видео корреспондент.

Переводчица Виктора Орбана исказила слова Владимира Путина на их переговорах в Кремле. Об этом 30 ноября сообщил портал Telex. По данным журналистов, специалистка несколько раз изменила формулировки фраз, которые касались военного конфликта РФ и Украины, делая их более мягкими.

Виктор Орбан 28 ноября прибыл в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. По данным СМИ, венгерский лидер сообщал, что целью поездки было обеспечение поставок нефти и газа. Кроме того, планировалось обсудить урегулирование на Украине.

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в скором времени. До этого он говорил, что Европа находится на грани третьей мировой войны из-за конфликта на Украине.

