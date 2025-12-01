Ричмонд
Стало известно, чем завершились переговоры США и Украины во Флориде

Встреча делегаций США и Украины по урегулированию конфликта подошла к концу.

Встреча делегаций США и Украины по урегулированию конфликта подошла к концу. Итоги обсуждений подвёл государственный секретарь Соединённых Штатов Марко Рубио, отметив, что процесс продвигается, но впереди остаётся значительный объём работы.

По его словам, стороны не ограничивались вопросами возможного прекращения боевых действий. Основу будущих договорённостей заложили ещё на предыдущем раунде в Женеве, и нынешние переговоры позволили продолжить движение по намеченным пунктам.

Ранее сообщалось, что украинская делегация начала встречу с представителями администрации США во Флориде. Американская пресса указывала, что повестка включала обсуждение территориального обмена и других нерешённых аспектов урегулирования.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что переговоры прошли продуктивно. Он заявил, что его спецпредставитель Стивен Уиткофф 1 декабря вылетит в Москву, где на следующий день должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Путин, выступая 27 ноября, подчеркнул, что российская сторона готова к предметному обсуждению предложенного американцами плана. По его словам, за столом переговоров будут подробно разбираться с каждым пунктом документа.

