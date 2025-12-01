Bloomberg: Индия обсудит с РФ поставки истребителей Су-57 и ЗРК С-500

Индия в рамках предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели собирается начать переговоры об оборонных контрактах, которые, в частности, касаются приобретения истребителей Су-57 и новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500, написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В публикации отмечается, что планам индийской стороны не помешали попытки властей США сократить сотрудничество России и Индии в этой сфере. Авторы статьи отмечают, что отношения двух стран имеют статус особого и привилегированного стратегического партнёрства.
В Bloomberg также предположили, что в случае подписания новых российско-индийских соглашений может осложниться достижение торговых договоренностей Нью-Дели и США.
Напомним, ранее Кремль сообщил, что Путин будет находиться с государственным визитом в Индии 4−5 декабря. Отмечалось, что президент РФ собирается обсудить с индийским премьер-министром Нарендрой Моди актуальные международные и региональные темы.