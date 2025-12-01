Трамп проверит сообщения о приказе Хегсета добивать выживших

«Я не знаю, произошло ли это», — добавил Трамп. «Я намерен выяснить это. Но Пит [Хегсет] заявил, что не давал приказ убить этих двух человек», — сообщил он. Как отметил глава вашингтонской администрации, Хегсет утверждает, что «такого не было». «Но нет, я бы такого не хотел», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что США следовало бы наносить второй удар по выжившим после первого удара. Американский лидер отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные.