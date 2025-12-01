Сто тысяч штыков: эксперт дал прогноз по вторжению Трампа в Венесуэлу

«Думаю, что широкомасштабной интервенции быть не может. А для того, чтобы сменить режим, нужна именно широкомасштабная интервенция. Для этого также нужна отправка войск, минимум от 100 тысяч. Там сейчас, как сообщают, около 10 тысяч. Поэтому, я допускаю, что могут быть ограниченные удары, как, например, с Ираном. Страна, которая хочет напасть, — нападает. А здесь разговоры идут уже несколько месяцев», — отметил эксперт.