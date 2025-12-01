Сто тысяч штыков: эксперт дал прогноз по вторжению Трампа в Венесуэлу

В ситуации вокруг Венесуэлы Вашингтон продолжает нагнетать напряженность, однако вопрос о масштабном военном вторжении пока не решен.
Такую точку зрения в беседе с aif.ru высказал политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, президент США Дональд Трамп пытается воздействовать на лидеров Венесуэлы «дешёвыми» способами, не прибегая пока к полномасштабной и крайне затратной операции.
Закрытие неба у удары по катерам.
Поводом для очередного витка противостояния стали недавние заявления Белого дома. Напомним, Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее.
Параллельно США продолжают наносить удары по катерам в Карибском море, которые, как утверждается, перевозят наркотики. В Вашингтоне эти действия объясняют борьбой с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Однако в Каракасе видят в этом нечто иное. В ответном заявлении МИД Венесуэлы сообщили, что подобные высказывания расцениваются как попытка распространить американскую юрисдикцию за пределы ее границ и оказать давление на суверенную страну.
Насколько реальна угроза большой войны?
Политолог Константин Блохин считает, что риски минимальны. Эксперт убежден, что если бы у Дональда Трампа были планы на полномасштабную операцию, она уже бы началась.
«Думаю, что широкомасштабной интервенции быть не может. А для того, чтобы сменить режим, нужна именно широкомасштабная интервенция. Для этого также нужна отправка войск, минимум от 100 тысяч. Там сейчас, как сообщают, около 10 тысяч. Поэтому, я допускаю, что могут быть ограниченные удары, как, например, с Ираном. Страна, которая хочет напасть, — нападает. А здесь разговоры идут уже несколько месяцев», — отметил эксперт.
Настоящая агрессия, считает эксперт, не требует долгих предисловий и публичных обсуждений.
«Мне кажется, что это имитация смены режима, попытка заставить Венесуэлу принять американские правила игры, продавить Венесуэлу, но без дорогостоящих действий. А ведение военных действий — это очень дорого, и Трамп это знает прекрасно», — подчеркнул Блохин.
Таким образом, текущая стратегия США сводится к комбинации силового давления «малой кровью» и информационной кампании. Удары по наркоторговле, пусть и спорные с точки зрения международного права, служат инструментом демонстрации силы и готовности применять военные средства.
Заявления о закрытии воздушного пространства — это элемент психологического давления, призванный создать ощущение изоляции и осады у правительства Николаса Мадуро.
Достигнут ли США цели поменять режим в Каракасе?
Блохин добавил, что Трамп сейчас пытается продавить Венесуэлу «дешевыми» способами. По мнению аналитика, даже силовые акции ограниченного характера вряд ли приведут к желаемой для Вашингтона смене власти.
«Превентивные удары, конечно, возможны, но эти удары не сменят режим в стране», — констатировал политолог.
Об отсутствии планов США на широкомасштабную операцию, по словам Блохина, красноречиво говорит и количество войск, направленных для решения ситуации в регионе. Цифры говорят сами за себя: для реального вторжения потребовалось бы в десять раз больше солдат, чем присутствует там сейчас.
Сложившаяся ситуация является классическим примером гибридной тактики, когда военные инструменты используются точечно. Цель — не столько захватить, сколько измотать и вынудить противника капитулировать на выгодных условиях.
Пока же, судя по всему, Вашингтон предпочитает сохранять напряженность, избегая при этом рисков и гигантских затрат, неизбежных в случае полномасштабного военного конфликта.