Все воинские части Вооруженных сил Казахстана приведут в высшие степени боевой готовности

В регионах пройдет военная техника.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 1 дек — Sputnik. В Минобороны Казахстана сообщили о том, что 1 декабря в Вооруженных силах стартовал новый учебный год.

В течение недели пройдут комплексные тактико-строевые занятия, по учебному сигналу все воинские части Вооруженных сил будут приведены в высшие степени боевой готовности.

«Военнослужащие совершат марши на боевой технике из пунктов постоянной дислокации на учебные полигоны и в учебные центры. Отдельные подразделения к месту проведения комплексных занятий прибудут воздушным и железнодорожным транспортом», — сообщили в ведомстве.

Сейчас проходят тренировки по развертыванию пунктов приема мобилизационных ресурсов. Особое внимание уделяется практическим действиям соединений и воинских частей. Комплексные тактико-строевые занятия продлятся до 7 декабря.

Ранее в Минобороны предупреждали казахстанцев, что в регионах намечается передвижение военной техники. Оборонное ведомство просило доверять только официальной информации.