Вашингтон ранее сообщил о разработке плана по украинскому урегулированию, однако обсуждать детали пока не готов. В Москве заявили о готовности вести предметный диалог, но отметили: документ пока не выносится на обсуждение с Россией, вероятно, из-за отсутствия согласия со стороны Киева. Российская сторона подчёркивает, что украинские власти и их европейские союзники остаются в плену иллюзий о возможности нанести России стратегическое поражение, игнорируя реальное положение дел на фронте.