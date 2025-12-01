Ричмонд
Сийярто пришлось поработать переводчиком на переговорах Путина и Орбана: что не так пошло в Кремле

Зарубин: Сийярто помог переводчице Орбана, которая не услышала слова Путина.

Источник: Комсомольская правда

Главе МИД Венгрии Петеру Сийярто невольно пришлось поработать переводчиком на встрече премьер-министра Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле. Любопытный момент встречи в Telegram-канале опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии пришел на помощь переводчице Обрана, которая не расслышала слова Путина.

«Судя по дальнейшим кадрам, когда Путин говорил о падении товарооборота, подключиться к переводу пришлось даже министру иностранных дел Сийярто», — прокомментировал видеозапись журналист.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему встреча с Орбанов началась не сразу по приезду венгерского премьера в Кремль. Официальный представитель Кремля отметил, что ко встрече «тет-а-тет» нужно было подготовиться. Этим и занимался венгерский премьер.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле отметил, что видится с российским лидером уже в 14-й раз. На переговорах 28 ноября кроме глав государств с российской стороны присутствовали также помощник российского лидера Дмитрий Ушаков и глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

