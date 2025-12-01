Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что в США предложена концепцию «обратной миграции» на фоне терактов

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой, которую он назвал «обратной миграцией».

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой, которую он назвал «обратной миграцией». Она предполагает высылку людей, уже находящихся в стране, если они рассматриваются как угроза национальной безопасности.

Заявление прозвучало после арестов двух выходцев из Афганистана по террористическим статьям. Представители Белого дома отмечают, что проблемы в сфере безопасности обострились после решений прежней администрации. По данным силовых структур, свыше 5 тысяч граждан Афганистана, прибывших в США с 2021 года, классифицированы как потенциально опасные.

Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в стране находится много людей, которым, по его словам, «не место в США». Свою концепцию он озвучил по дороге в Белый дом, возвращаясь из поездки во Флориду.

Общественная дискуссия усилилась после нападения на нацгвардейцев неподалёку от здания Белого дома. Один из задержанных, уроженец Афганистана, ранее угрожал взрывом в городе Форт-Уэрт. Другой открыл стрельбу по военнослужащим Дома нацгвардии, ранив двух человек. Одна из пострадавших, 20-летняя сотрудница, позже умерла, за жизнь её коллеги продолжают бороться медики.

Трамп назвал случившееся террористическим актом. Дело будут расследовать как нападение на представителя федеральных органов и по статье о терроризме. Генеральная прокуратура намерена добиваться смертной казни для виновного. Власти также объявили о проверке всех прибывших по программе, начатой после вывода американских войск из Афганистана.

Читайте также: Выяснилось, сколько россиян способны накопить на ипотечный взнос за 2 года.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше