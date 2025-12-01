Выяснилось, что в США предложена концепцию «обратной миграции» на фоне терактов

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой, которую он назвал «обратной миграцией». Она предполагает высылку людей, уже находящихся в стране, если они рассматриваются как угроза национальной безопасности.
Заявление прозвучало после арестов двух выходцев из Афганистана по террористическим статьям. Представители Белого дома отмечают, что проблемы в сфере безопасности обострились после решений прежней администрации. По данным силовых структур, свыше 5 тысяч граждан Афганистана, прибывших в США с 2021 года, классифицированы как потенциально опасные.
Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в стране находится много людей, которым, по его словам, «не место в США». Свою концепцию он озвучил по дороге в Белый дом, возвращаясь из поездки во Флориду.
Общественная дискуссия усилилась после нападения на нацгвардейцев неподалёку от здания Белого дома. Один из задержанных, уроженец Афганистана, ранее угрожал взрывом в городе Форт-Уэрт. Другой открыл стрельбу по военнослужащим Дома нацгвардии, ранив двух человек. Одна из пострадавших, 20-летняя сотрудница, позже умерла, за жизнь её коллеги продолжают бороться медики.
Трамп назвал случившееся террористическим актом. Дело будут расследовать как нападение на представителя федеральных органов и по статье о терроризме. Генеральная прокуратура намерена добиваться смертной казни для виновного. Власти также объявили о проверке всех прибывших по программе, начатой после вывода американских войск из Афганистана.
