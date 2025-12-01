Выяснилось, что в США предложена концепцию «обратной миграции» на фоне терактов

Общественная дискуссия усилилась после нападения на нацгвардейцев неподалёку от здания Белого дома. Один из задержанных, уроженец Афганистана, ранее угрожал взрывом в городе Форт-Уэрт. Другой открыл стрельбу по военнослужащим Дома нацгвардии, ранив двух человек. Одна из пострадавших, 20-летняя сотрудница, позже умерла, за жизнь её коллеги продолжают бороться медики.