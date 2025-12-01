Ричмонд
Российские силы ПВО уничтожили дрон ВСУ в Тульской области

В ходе атаки беспилотника ВСУ в Тульской области никто из жителей не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) оперативно ликвидировали дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В ходе боевой работы подразделения ПВО Минобороны РФ уничтожили один украинский беспилотник», — указал политик в публикации.

Миляев добавил, что в результате атаки противника никто из местных жителей не пострадал. Также здания и объекты инфраструктуры остались целыми, повреждений не обнаружено.

Ранее сайт KP.RU информировал, что ночью 30 ноября российские военные своевременно обнаружили и сбили 10 украинских беспилотных аппаратов над российской территорией. По данным Минобороны РФ, девять устройств были уничтожены в небе над Белгородской областью, еще один — над акваторией Черного моря.

Также недавно стало известно, что в Ростовской области ликвидировали 16 украинских дронов. В ходе инцидента получила в городе Гуково пострадала котельная, от которой отапливалось множество жилых домов и организаций.