Российские силы ПВО уничтожили дрон ВСУ в Тульской области

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) оперативно ликвидировали дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В ходе боевой работы подразделения ПВО Минобороны РФ уничтожили один украинский беспилотник», — указал политик в публикации.
Миляев добавил, что в результате атаки противника никто из местных жителей не пострадал. Также здания и объекты инфраструктуры остались целыми, повреждений не обнаружено.
Ранее сайт KP.RU информировал, что ночью 30 ноября российские военные своевременно обнаружили и сбили 10 украинских беспилотных аппаратов над российской территорией. По данным Минобороны РФ, девять устройств были уничтожены в небе над Белгородской областью, еще один — над акваторией Черного моря.
Также недавно стало известно, что в Ростовской области ликвидировали 16 украинских дронов. В ходе инцидента получила в городе Гуково пострадала котельная, от которой отапливалось множество жилых домов и организаций.