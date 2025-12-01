Российские силы ПВО уничтожили дрон ВСУ в Тульской области

Ранее сайт KP.RU информировал, что ночью 30 ноября российские военные своевременно обнаружили и сбили 10 украинских беспилотных аппаратов над российской территорией. По данным Минобороны РФ, девять устройств были уничтожены в небе над Белгородской областью, еще один — над акваторией Черного моря.