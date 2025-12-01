Раскрыто, когда спецпосланник Трампа направится в РФ для продолжения переговоров

Накануне, 30 ноября, во Флориде прошли консультации представителей США и Украины. На переговорах рассматривались возможные пути прекращения конфликта, перспективы экономической и безопасности архитектуры, условия проведения выборов на Украине и территориальные вопросы. Тема гарантий для Киева обсуждалась, но окончательных решений не прозвучало.