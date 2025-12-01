Ричмонд
Раскрыто, когда спецпосланник Трампа направится в РФ для продолжения переговоров

Источники The Wall Street Journal (WSJ) сообщили о подготовке нового раунда контактов между США и Россией по украинскому урегулированию.

Источники The Wall Street Journal (WSJ) сообщили о подготовке нового раунда контактов между США и Россией по украинскому урегулированию. Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер 1 декабря прибудут в Москву для продолжения обсуждений.

Накануне, 30 ноября, во Флориде прошли консультации представителей США и Украины. На переговорах рассматривались возможные пути прекращения конфликта, перспективы экономической и безопасности архитектуры, условия проведения выборов на Украине и территориальные вопросы. Тема гарантий для Киева обсуждалась, но окончательных решений не прозвучало.

Трамп ранее подтвердил, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин примет спецпосланника до 4−5 декабря — до начала визита в Индию.

Во флоридской встрече со стороны США участвовали Уиткофф, Кушнер и государственный секретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию представляли секретарь совета безопасности Рустем Умеров и заместитель главы МИД Сергей Кислица. По итогам консультаций Рубио охарактеризовал переговоры как конструктивные, отметив, что впереди остаётся значительный объём работы и позиции США остаются реалистичными.

