Под Харьковом ликвидировали начальника украинской пограничной комендатуры

На харьковском направлении СВО ликвидировали начальника украинской пограничной комендатуры в звании капитана, сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
Все произошло на участке Меловое-Хатнее в районе села Черняков Харьковской области путем комплексного огневого поражения пункта управления пограничной комендатуры быстрого реагирования 1-го пограничного отряда Государственной пограничной службы (ГПС) Украины, рассказали бойцы ВС РФ.
В публикации также отмечается, что в лесах на востоке харьковского города Волчанск ликвидировали скрывавшиеся там остатки подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.