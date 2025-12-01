Выяснилось, чем манёвры бомбардировщиков РФ встревожили НАТО в Арктике

По данным издания Merkur, на которое ссылается АБН24, самолёты, известные как «Белый лебедь», были переброшены на север страны и выполняли маршрут в течение одиннадцати часов, после чего вернулись на базы. Отмечается, что Москва усиливает авиабазу в Мурманской области и наращивает военное присутствие в высоких широтах.