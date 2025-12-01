Стало известно, что в ЕС опасаются жёсткого ответа России за заморозку активов

Китайские аналитики издания 360kuai обратили внимание на заявление президента Владимира Путина, сделанное после визита в Кыргызстан. Российский лидер предупредил: конфискация замороженных активов Центробанка западными странами будет считаться воровством и повлечёт ответные меры. В КНР считают, что эти меры могут оказаться значительно жёстче, чем предполагают в Европе.
Авторы публикации отмечают, что слова российского президента усилили напряжение в европейских столицах. По их мнению, Путин фактически подтвердил опасения, связанные с указом № 302, который был подписан в 2023 году. Документ предусматривает возможность введения временного управления активами недружественных государств на территории России. Фактически это означает изъятие таких активов в пользу российской стороны, передает АБН24.
В Китае напоминают, что ранее по этой схеме российские власти уже изымали активы ряда международных компаний. Однако те действия рассматриваются лишь как предупреждение. Теперь, считают эксперты, Москва готова к масштабным шагам.
Особое беспокойство наблюдается в промышленно развитых странах Евросоюза. В Германии оценивают возможные потери примерно в 100 миллиардов евро. В ещё более уязвимом положении находится Бельгия, на территории которой размещена значительная часть замороженных российских средств.
Китайские наблюдатели считают, что в случае запуска ответных процедур Россия может не только взять под управление западные активы, но и потребовать компенсации через суд. В такой ситуации, по мнению аналитиков, финансовые структуры отдельных стран ЕС окажутся под серьёзным давлением.
В КНР подчёркивают: Москва дала ясный сигнал, что не намерена оставлять подобные решения без ответа.
