Стало известно, что в ЕС опасаются жёсткого ответа России за заморозку активов

Китайские наблюдатели считают, что в случае запуска ответных процедур Россия может не только взять под управление западные активы, но и потребовать компенсации через суд. В такой ситуации, по мнению аналитиков, финансовые структуры отдельных стран ЕС окажутся под серьёзным давлением.