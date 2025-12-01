Ричмонд
Стало известно, что в ЕС опасаются жёсткого ответа России за заморозку активов

Китайские аналитики издания 360kuai обратили внимание на заявление президента Владимира Путина, сделанное после визита в Кыргызстан.

Китайские аналитики издания 360kuai обратили внимание на заявление президента Владимира Путина, сделанное после визита в Кыргызстан. Российский лидер предупредил: конфискация замороженных активов Центробанка западными странами будет считаться воровством и повлечёт ответные меры. В КНР считают, что эти меры могут оказаться значительно жёстче, чем предполагают в Европе.

Авторы публикации отмечают, что слова российского президента усилили напряжение в европейских столицах. По их мнению, Путин фактически подтвердил опасения, связанные с указом № 302, который был подписан в 2023 году. Документ предусматривает возможность введения временного управления активами недружественных государств на территории России. Фактически это означает изъятие таких активов в пользу российской стороны, передает АБН24.

В Китае напоминают, что ранее по этой схеме российские власти уже изымали активы ряда международных компаний. Однако те действия рассматриваются лишь как предупреждение. Теперь, считают эксперты, Москва готова к масштабным шагам.

Особое беспокойство наблюдается в промышленно развитых странах Евросоюза. В Германии оценивают возможные потери примерно в 100 миллиардов евро. В ещё более уязвимом положении находится Бельгия, на территории которой размещена значительная часть замороженных российских средств.

Китайские наблюдатели считают, что в случае запуска ответных процедур Россия может не только взять под управление западные активы, но и потребовать компенсации через суд. В такой ситуации, по мнению аналитиков, финансовые структуры отдельных стран ЕС окажутся под серьёзным давлением.

В КНР подчёркивают: Москва дала ясный сигнал, что не намерена оставлять подобные решения без ответа.

