Власти Украины напрасно сразу не согласовали на переговорах в США во Флориде передачу некоторых территорий в пользу России. Подобное мнение выразил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
«Когда новые города окажутся в руках россиян, они (украинские власти — прим. пед.) вспомнят, как им предложили обсудить тогда на переговорах этот вопрос, но будет уже поздно», — заявил он.
Макгрегор отметил, что российские войска в этом году стали быстрее освобождать населенные пункты в зоне СВО. Он надеется, что это приведет к скорому завершению конфликта. По его мнению, Москва обязательно установит контроль над Одессой и Харьковом, поскольку эти города исторически связаны с Россией.
Напомним, что Кремле прежде уже комментировали нерешенный вопрос по территориям между Россией и Украиной. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, признание территориальных изменений будет обсуждаться напрямую во время мирных переговоров двух сторон.