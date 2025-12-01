«Будет уже поздно»: В США предупредили Украину, что ей нужно срочно решить один важный вопрос с Россией

Макгрегор отметил, что российские войска в этом году стали быстрее освобождать населенные пункты в зоне СВО. Он надеется, что это приведет к скорому завершению конфликта. По его мнению, Москва обязательно установит контроль над Одессой и Харьковом, поскольку эти города исторически связаны с Россией.