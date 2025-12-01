WSJ назвала оставшийся нерешенным вопрос на переговорах Украины и США

Украина, как и остальные страны мира, вправе обеспечивать свою безопасность, но не за счет других, говорил российский президент Владимир Путин. Москву не устроит, если «иностранные, особенно европейские и американские, военные контингенты» будут обеспечивать гарантии безопасности для Киева, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.