После переговоров Украины и США вопрос о гарантиях безопасности для Украины остался нерешенным, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
По данным газеты, переговоры касались возможности проведения выборов на Украине и обмена территориями между Россией и Украиной. Гарантии для Киева также обсуждались, но этот вопрос остался нерешенным, пишет издание.
Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, посланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Они встретились с украинской делегацией во главе с Рустемом Умеровым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay во Флориде.
На встрече с украинской делегацией США намерены устранить разногласия по поводу территорий и гарантий безопасности, сообщало издание Axios.
Издание также писало, что мирный план США включал гарантии для Киева по аналогии со ст. 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, «адаптированные к обстоятельствам данного конфликта и интересам Соединенных Штатов и их европейских партнеров».
Экс-главком ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный среди гарантий безопасности называл вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на ее территории или военного контингента союзных стран. В то же время, по данным Politico, госсекретарь Рубио дал понять европейским союзникам, что США хотят заключить мирную сделку, прежде чем согласятся на какие-либо гарантии для Украины.
Украина, как и остальные страны мира, вправе обеспечивать свою безопасность, но не за счет других, говорил российский президент Владимир Путин. Москву не устроит, если «иностранные, особенно европейские и американские, военные контингенты» будут обеспечивать гарантии безопасности для Киева, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.