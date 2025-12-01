Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву 1 декабря

Уиткофф и Кушнер 1 декабря отправятся в Москву для продолжения переговоров по Украине, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
Во Флориде 30 ноября состоялись консультации между представителями США и Украины, где обсуждались пути завершения конфликта, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос. Также затрагивались гарантии безопасности для Киева, но, как отмечает издание, этот вопрос остался открытым.
Ранее лидер США Дональд Трамп подтвердил, что его специальный посланник Уиткофф посетит Россию в течение недели. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Путин примет Уиткоффа до 4−5 декабря, то есть до начала своего государственного визита в Индию.