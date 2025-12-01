Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву 1 декабря

Ранее лидер США Дональд Трамп подтвердил, что его специальный посланник Уиткофф посетит Россию в течение недели. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Путин примет Уиткоффа до 4−5 декабря, то есть до начала своего государственного визита в Индию.