Лукашенко поздравил Хазанова с 80-летием

Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева. Выступает на сцене с 1967 года, с 1971 года работал в Москонцерте. Всесоюзный успех к нему пришел в 1975 году, когда по телевидению показали его монолог студента кулинарного техникума.