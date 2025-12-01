Лукашенко поздравил Хазанова с 80-летием

«Ваши исключительный талант, искрометное чувство юмора и безграничная преданность профессии снискали любовь миллионов поклонников и получили признание профессионалов», — отметил белорусский лидер.
По словам президента, белорусский зритель знает и ценит Хазанова за его неповторимые образы, удивительное обаяние и харизматичность.
Лукашенко уверен, что творческая деятельность артиста продолжит дарить положительные эмоции и душевное тепло, а также содействовать укреплению культурных связей Беларуси и России.
Глава государства пожелал Хазанову здоровья, неисчерпаемой энергии и новых свершений.
Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева. Выступает на сцене с 1967 года, с 1971 года работал в Москонцерте. Всесоюзный успех к нему пришел в 1975 году, когда по телевидению показали его монолог студента кулинарного техникума.
Снялся в таких фильмах, как «Волшебный фонарь», «Тихие омуты», «Аттракцион», детском юмористическом киносборнике «Ералаш» и других. В его копилке ряд героев мультфильмов, говорящих голосом актера, а также телепрограмм, в которых он выступал ведущим.