Высший Госсовет Союзного государства пройдет в Москве в январе 2026

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет в Москве в январе 2026 года. Подробности в эфире «Первого информационного телеканала» сообщил глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой.
По его словам, реализация всех союзных программ на сегодняшний день находится в графике.
— Мы на отдельной встрече с коллегами из России подведем итоги перед Высшим государственным советом Союзного государства в следующем году в январе в Москве, — подчеркнул Дмитрий Крутой.
Он добавил, что в реализации союзных программ не наблюдается никаких сбоев, задержек или же отклонений от намеченных сроков. Глава Администрации президента заметил, что в рамках программ Союзного государства не наблюдается сокращения инвестиций в технологический сектор, где реализуются ключевые проекты, которые станут основой технологического суверенитета Беларуси и России.
Тем временем Дмитрий Крутой сказал, что Беларусь планирует создать гражданский самолет к 2029 — 2030 году.
Ранее Крутой обещал расследования и разбирательства из-за проигрыша в конкурсе на поставку белорусских троллейбусов в Россию.