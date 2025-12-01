Наблюдатели от ШОС признали прозрачными выборы в Киргизии

Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признала прозрачными досрочные выборы в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии. Об этом заявила на пресс-конференции замгенсека организации Пяо Янфань.
Она отметила, что прошедшие в воскресенье, 30 ноября, выборы признаны достоверными и демократичными и что наблюдатели не зафиксировали никаких нарушений, которые поставили бы под сомнение их легитимность.
Граждане Киргизии определяли состав восьмого созыва парламента (90 депутатов). Результаты объявят до 15 декабря.
