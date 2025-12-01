Лукашенко напомнил Румынии про конструктивный диалог и прочный мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 декабря поздравил народ Румынии с Национальным днем и напомнил Румынии про конструктивный диалог и прочный мир. Об этом информирует пресс-служба президента.
Александр Лукашенко заметил, что Великое объединение 1 декабря 1918 года является одним из наиболее значимых событий в истории Румынии. Оно ознаменовало завершающий этап долгого, тернистого пути к созданию единого независимого государства. Лукашенко отметил, что вековые мечты о свободной, общей для всех румын земле, стали реальностью.
По словам президента Беларуси, благодаря плодотворной работе, приверженности сильным духовным и семейным ценностям, патриотизму, сегодняшняя Румыния смогла занять достойное место на международной арене. Он заметил: очень важно в условиях современной глобализации, быстрых перемен и неопределенности не утратить свои корни, самобытность и традиции.
— Минск высоко оценивает накопленный совместными усилиями позитивный опыт сотрудничества с Бухарестом, — заявил глава Беларуси.
Он уточнил, что белорусы открыты к дальнейшей реализации значительного потенциала двусторонних отношений и убеждены, что только на основе взаимного уважения и конструктивного диалога можно построить прочный мир и счастливое будущее.
Ранее Александр Лукашенко сказал, какую проблему нужно решить для великого будущего.
Тем временем Лукашенко сказал, кто должен работать день и ночь в Беларуси.