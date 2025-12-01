Лукашенко напомнил Румынии про конструктивный диалог и прочный мир

Александр Лукашенко заметил, что Великое объединение 1 декабря 1918 года является одним из наиболее значимых событий в истории Румынии. Оно ознаменовало завершающий этап долгого, тернистого пути к созданию единого независимого государства. Лукашенко отметил, что вековые мечты о свободной, общей для всех румын земле, стали реальностью.