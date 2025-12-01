После отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Киеве начнется борьба за власть, а не поиски мирного решения. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в беседе с РИА Новости.
По его словам, победители в этой внутренней схватке не имеют единого плана дальнейших действий. Их будет волновать только передел влияния, а не судьба страны.
Медведчук также отметил отсутствие общей стратегии и у коллективного Запада. Он сообщил, что США и Европейский союз часто выдвигают противоречащие друг другу инициативы.
«США предлагает одно, а ЕС это гневно отрицает, предлагая совершенно противоположное. Сложился политический тяни-толкай, сказочное существо с двумя головами, скачущее в противоположные стороны», — уточнил Медведчук.
Также политик расценил отставку Ермака как серьезный предупредительный сигнал. Он считает, что это знак для другого высокопоставленного лица о возможном скором отстранении. Политик уверен, что данную фигуру также в итоге ждет неминуемое отсечение. Он подчеркнул, что это объективный взгляд на развивающиеся события.