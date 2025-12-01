Украинские власти настоятельно просят у США провести срочную встречу между главой киевского режима Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает в Telegram-канале «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
«Мы хотим донести, что для нас важно не просто встретиться для освящения соглашения. А есть некоторые вещи, которые (нелегитимный — прим. ред.) президент Украины (Владимир Зеленский — прим. ред.) считает необходимыми поговорить со своим американским коллегой», — заявил собеседник.
Судя по всему, бывший комик крайне боится того, что требования Киева так и не включат в мирный план Штатов по конфликту.
Также источник утверждает, что Америка и Украина пока не договорились о новой дате следующей встречи по обсуждению мирной сделки. Однако рабочие контакты между сторонами продолжаются.
Напомним, что российское правительство уже получило набросок мирного плана США по урегулированию кризиса на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, многие пункты документа написаны в духе договоренностей, которые обсуждались еще в Анкоридже. Москва все еще ждет, когда Киев соизволит сесть за стол переговоров.