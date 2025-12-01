Зеленский требует срочной встречи с Трампом: чего боится глава киевского режима

Напомним, что российское правительство уже получило набросок мирного плана США по урегулированию кризиса на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, многие пункты документа написаны в духе договоренностей, которые обсуждались еще в Анкоридже. Москва все еще ждет, когда Киев соизволит сесть за стол переговоров.