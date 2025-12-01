РБК-Украина: Киев настаивает на личной встрече Зеленского и Трампа

Переговоры между США и Украиной прошли 30 ноября на юге Флориды. Со стороны США принимали участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица. По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию.