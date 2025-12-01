Соглашение о сотрудничестве подписали парламенты Иркутской области и Республики Тывы

IrkutskMedia, 1 декабря. Соглашение о сотрудничестве подписано между Законодательным собранием Иркутской области и Верховным Хуралом Республики Тывы. Подписи под документом поставили главы парламентов Александр Ведерников и Кан-оол Даваа. Парламентарии договорились об обмене опытом и взаимодействии аппаратов представительных органов.
Как отметил Александр Ведерников, Приангарье и Республика Тыва — регионы-соседи, у которых общая история, культура, природа.
«Соглашение является закономерным результатом нашей уже сложившейся совместной работы, в том числе в рамках совета законодателей Сибирского Федерального округа. Сегодня мы формализовали отношения. Договорились, что аппараты будут совместно отрабатывать актуальные вопросы, продолжим сотрудничать в рамках наших дружеских, добрососедских отношений», — подчеркнул спикер.
Он добавил, что в первую очередь речь идет о сотрудничестве при разработке мер поддержки участников СВО.
«Тувинские ребята и наши вместе достойно защищают нашу страну, как отцы и деды защищали сибирскими дивизиями границы нашей Родины», — заявил Александр Ведерников.
Кан-оол Даваа заметил, что поддержке участников СВО, оказанию им гуманитарной помощи уделяется сегодня особое внимание со стороны парламентариев Верховного Хурала. Также в числе направлений для дальнейшего сотрудничества и обмена опытом были обозначены увеличение доходной части региональных бюджетов, инициативного бюджетирования, транспортной инфраструктуры и развитие демографии.
«Законодательное собрание Иркутской области — один из мощнейших представительных органов с большой историей, профессиональными специалистами. Мы следим за достижениями наших соседей. Будем обмениваться опытом, учиться друг у друга, тесно сотрудничать аппаратами по вопросам нормотворчества, а также по части депутатской работы», — уточнил Кан-оол Даваа.