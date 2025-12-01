Макрон прокомментировал скандал со сменой пола Брижит

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал скандал с якобы сменой пола* его супруги, Брижит, кибербуллингом в ее сторону по этому поводу и недавним судебным процессом в Париже об интернет-травле первой леди, материал из журнала Closer перевел aif.ru.
Уточняется, что Макрон высказался на встрече с читателями издательской группы Ebra в Мирекуре.
«В повседневной жизни я сталкиваюсь с этим лично, моя супруга — больше, чем я. Мы полностью бессильны. Это занимает уйму времени, это продолжается, есть сумасшедшие, которые верят, что это правда, и это подрывает нас», — пожаловался президент.
Напомним, американская активистка Кэндис Оуэнс заявила, что Брижит родилась мужчиной. По словам журналистки, она может это доказать, из-за чего чета Макронов подала на нее в суд, но пока ничего не добилась. Они даже, по словам Оуэнс, наняли киллера, чтобы ее убить.
После заявлений журналистки в Сети стали активно обсуждать предполагаемую смену пола первой леди, из-за чего на скамью подсудимых попали 10 человек, в конце октября в Париже завершился процесс, все обвиняемые получили от трех до 10 месяцев лишения свободы условно.
Ранее Брижит Макрон угодила в новый громкий скандал, связанный с фондом против насилия над детьми.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.