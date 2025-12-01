Макрон прокомментировал скандал со сменой пола Брижит

Напомним, американская активистка Кэндис Оуэнс заявила, что Брижит родилась мужчиной. По словам журналистки, она может это доказать, из-за чего чета Макронов подала на нее в суд, но пока ничего не добилась. Они даже, по словам Оуэнс, наняли киллера, чтобы ее убить.