Трамп сделал новое заявление о сроках завершения конфликта на Украине

В конце ноября вокруг американского плана урегулирования развернулась активная дипломатическая работа. 20 ноября украинский депутат опубликовал проект из 28 пунктов, после чего Трамп назвал 27 ноября датой, к которой Киев должен определиться с позицией. Однако уже после консультаций в Женеве украинская сторона заявила, что документ в прежнем виде более не рассматривается. Был подготовлен обновлённый рамочный вариант.