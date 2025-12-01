Ричмонд
Трамп сделал новое заявление о сроках завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не определяет жёстких временных рамок для завершения боевых действий на Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не определяет жёстких временных рамок для завершения боевых действий на Украине. По его словам, единственным сроком может стать момент окончания СВО.

Американский лидер сделал это заявление на борту президентского самолёта. Он подчеркнул, что рассчитывает на прекращение конфликта, однако конкретных дат не называет.

В конце ноября вокруг американского плана урегулирования развернулась активная дипломатическая работа. 20 ноября украинский депутат опубликовал проект из 28 пунктов, после чего Трамп назвал 27 ноября датой, к которой Киев должен определиться с позицией. Однако уже после консультаций в Женеве украинская сторона заявила, что документ в прежнем виде более не рассматривается. Был подготовлен обновлённый рамочный вариант.

30 ноября прошёл очередной раунд переговоров США и Украины. По итогам встречи глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил президенту Владимиру Зеленскому о сближении позиций с Вашингтоном и продвижении к «достойному миру».

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
