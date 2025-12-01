Ричмонд
Трамп появился перед сотрудниками СМИ с пластырем на запястье

Трамп сообщил журналистам, что делал недавно МРТ.

Источник: Комсомольская правда

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп появился перед сотрудниками СМИ с пластырем на запястье. Об этом информирует РИА Новости.

Инцидент произошел, когда политик возвращался из Флориды в Вашингтон. Как всегда, он вышел к журналистам, чтобы ответить на интересующие их вопросы. Однако в ходе беседы корреспонденты обеспокоились его рукой. Отмечается, что на правом запястье Трампа красовался пластырь телесного цвета.

Глава Белого дома сразу же заверил всех присутствующих, что с ним все в порядке. Он просто сделал плановое МРТ на днях. При этом точную дату медобследования Трамп так и не раскрыл. Причину обращения к врачам политик тоже не сказал.

Ранее в администрации США раскрыли уникальные способности Дональда Трампа. По словам вице-президента Джей ди Вэнса, глава Америки может не спать по 20 часов в сутки. Причем, как он отметил, Трамп порой требует того же от других в ходе рабочих поездок.

