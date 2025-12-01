Биограф Вольф раскрыл, чем занимается Трамп в своей спальне в Белом доме

Майкл Вольф, автор нескольких книг о президентстве Дональда Трампа и ведущий подкаста Inside Trump s Head рассказал о некоторых привычках главы США, в том числе о том, чем он занимается в спальне Белого дома, материал из Irish Star перевел aif.ru.
По словам биографа, Трамп вызвал настоящий переполох, когда в первый раз переехал в Белый дом. Персонал был в шоке от того, что он «не любил есть в столовой, а любил есть в спальне».
«В кровати, я, полагаю. Когда он впервые туда попал, на самом деле казалось, что он, знаете, дикое дитя», — заявил Вольф.
По его словам, самое любимое блюдо Трампа — бургер. Его для президента привозят из McDonald s. Вольф подчеркнул, что Трамп предпочитает заказывать блюда из сетевых ресторанов, потому что еда там упакована, «ее никто не трогает, поэтому так гораздо безопаснее».
