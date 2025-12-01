Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ошибочные расчеты Запада по поводу будущего Украины в Североатлантическом альянсе фактически сделали западные страны соответственными за тяжелые последствия для украинского народа. По его словам, сама идея продвижения Киева к членству в альянсе с самого начала была недальновидной и привела государство к драматическим последствиям.