CNN: США и Украина обсудили сценарий с невозможностью ее членства в НАТО

Представители двух стран провели переговоры во Флориде.

Источник: Аргументы и факты

На переговорах США и Украины во Флориде обсуждался сценарий, при котором Киев фактически будет лишен возможности присоединиться к НАТО, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник.

«Переговорщики обсудили возможный сценарий, в котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к возглавляемому Соединенными Штатами альянсу посредством соглашений, которые должны будут быть согласованы напрямую между членами НАТО и Россией», — говорится в сообщении.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ошибочные расчеты Запада по поводу будущего Украины в Североатлантическом альянсе фактически сделали западные страны соответственными за тяжелые последствия для украинского народа. По его словам, сама идея продвижения Киева к членству в альянсе с самого начала была недальновидной и привела государство к драматическим последствиям.

