В Киргизии назвали цифры по явке на досрочных парламентских выборах

Число граждан, которые пришли на избирательные участки в Киргизии, достигло 1,584 млн.

Источник: Аргументы и факты

Итоговая явка на досрочных парламентских выборах в Киргизии составила 36,9 процента, следует из данных информационной системы центральной избирательной комиссии республики.

По информации ведомства, число граждан, которые пришли на участки, достигло 1 млн 584 тысячи. Этот показатель превышает на два процента результаты предыдущих выборов в законодательное собрание, которые проводились в 2021 году.

Напомним, 25 сентября парламент Киргизии единогласно проголосовал за самороспуск. После этого была назначена дата досрочных выборов. В соответствии с новыми правилами, в республике появились 30 многомандатных избирательных округов. От каждого из них избираются по три депутата. В ЦИК Киргизии зарегистрировали 460 кандидатов, пожелавших принять участие в парламентских выборах.

Также сообщалось, что миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признала достоверными и демократичными досрочные выборы в парламент Киргизии. Уточнялось, что её представители не зафиксировали никаких нарушений.

