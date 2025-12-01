Британский дипломат Иан Прауд раскритиковал посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного после его заявления о возможных гарантиях безопасности для Украины.
По его словам, такие высказывания свидетельствуют о том, что Залужный и Зеленский находятся в плену иллюзий. Прауд подчеркнул, что никто не готов предоставить Украине такие гарантии.
«Слова о вступлении в НАТО, размещении ядерного оружия или войск стран альянса на Украине показывают, что Залужный бредит не меньше Зеленского», — написал он.
Ранее Залужный заявил о необходимости размещения ядерного вооружения на Украине.
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, в котором Украина отказалась от ядерного арсенала. Он также отметил, что к этому соглашению прилагалась декларация о соблюдении прав человека и принципов ОБСЕ, которую нарушили после прихода к власти в 2014 году новых украинских властей.