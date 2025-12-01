В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, в котором Украина отказалась от ядерного арсенала. Он также отметил, что к этому соглашению прилагалась декларация о соблюдении прав человека и принципов ОБСЕ, которую нарушили после прихода к власти в 2014 году новых украинских властей.