В России хотят внедрить принудительную эмансипацию трудных подростков

В настоящее время процедура эмансипации в России возможна только на добровольной основе, например, при вступлении в брак или начале предпринимательской деятельности. Рыбальченко подчеркнул, что принудительная мера должна применяться не мгновенно, а после предоставления подростку возможности осмыслить своё поведение и исправиться. Это предложение направлено на усиление ответственности для несовершеннолетних рецидивистов.