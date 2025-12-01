В России хотят внедрить принудительную эмансипацию трудных подростков

«Когда подростки фактически не поддаются перевоспитанию, они уже должны отвечать [перед законом] не как дети, а как взрослые», — сказал собеседник TACC.
Предлагается признавать несовершеннолетних полностью дееспособными после совершения серии преступлений против жизни и здоровья граждан.
В настоящее время процедура эмансипации в России возможна только на добровольной основе, например, при вступлении в брак или начале предпринимательской деятельности. Рыбальченко подчеркнул, что принудительная мера должна применяться не мгновенно, а после предоставления подростку возможности осмыслить своё поведение и исправиться. Это предложение направлено на усиление ответственности для несовершеннолетних рецидивистов.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Сыктывкаре двое подростков, которым было 13 и 14 лет, жестоко избили инвалида в ходе словесной перепалки. При этом 13-летнему за такое уголовная ответственность не будет грозить. Его могут лишь поместить в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
