Путин приказал расширять военно-технические связи в мире вопреки санкционной войне

Ранее стало известно, что администрация США намерена в экстренном порядке урегулировать все территориальные разногласия между Украиной и Россией, чтобы уже во вторник представить план Путину. В российской столице американские представители должны встретиться с президентом для передачи ему подробностей плана по разрешению киевского конфликта.