Путин приказал расширять военно-технические связи в мире вопреки санкционной войне

Глава государства отметил профессионализм сотрудников службы и их вклад в безопасность страны, модернизацию оборонных предприятий и укрепление технологического суверенитета. Путин отдельно указал, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию и санкционное давление, Россия должна расширять связи для сохранения позиций среди мировых лидеров в сфере вооружений.
«Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и развязанную против нас санкционную войну, расширять военно-технические связи с зарубежными государствами, чётко выполнять экспортные обязательства, подтверждать репутацию России как надёжного делового партнёра», — распорядился он.
Президент выразил уверенность, что сотрудники ФСВТС и дальше будут эффективно работать «на благо Родины», и пожелал им успехов и здоровья. Глава государства добавил, что без выполнения этого условия невозможно оставаться в числе лидеров глобального рынка вооружений.
Ранее стало известно, что администрация США намерена в экстренном порядке урегулировать все территориальные разногласия между Украиной и Россией, чтобы уже во вторник представить план Путину. В российской столице американские представители должны встретиться с президентом для передачи ему подробностей плана по разрешению киевского конфликта.
