CNN: встреча США и Украины во Флориде не привела к окончательным решениям

Состоявшиеся во Флориде переговоры представителей США и Украины не привели к достижению окончательных решений. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал CNN.
Собеседник издания отметил, что еще многое предстоит сделать.
«Было бы преждевременно говорить о том, что мы добились окончательного решения…, поскольку многое еще предстоит сделать», — рассказал источник телеканала.
Отмечается, что в ходе встречи представители США и Украины подробно обсудили самые проблематичные аспекты мирного плана.
Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву 1 декабря.