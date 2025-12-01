Ричмонд
CNN: встреча США и Украины во Флориде не привела к окончательным решениям

Стороны обсудили самые проблемные моменты мирного плана Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Состоявшиеся во Флориде переговоры представителей США и Украины не привели к достижению окончательных решений. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал CNN.

Собеседник издания отметил, что еще многое предстоит сделать.

«Было бы преждевременно говорить о том, что мы добились окончательного решения…, поскольку многое еще предстоит сделать», — рассказал источник телеканала.

Отмечается, что в ходе встречи представители США и Украины подробно обсудили самые проблематичные аспекты мирного плана.

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву 1 декабря.