Умеров и Зеленский за пределами Украины обсудят итоги переговоров в США

Сам Умеров уже объявил, что доложил Зеленскому предварительные итоги переговоров, прошедших во Флориде. Главан киевского режима отметил, что тот рассказал «об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах». Администрация США со своей стороны признала, что работает над новым планом урегулирования, однако раскрывать детали пока не готова.
Зеленский прибудет в Париж 1 декабря для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудят текущую ситуацию и условия прочного и справедливого мира в русле женевских дискуссий и американского плана, а также затронут вопросы тесной координации с европейскими партнёрами.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.