Сам Умеров уже объявил, что доложил Зеленскому предварительные итоги переговоров, прошедших во Флориде. Главан киевского режима отметил, что тот рассказал «об основных параметрах диалога, акцентах и ​​некоторых результатах». Администрация США со своей стороны признала, что работает над новым планом урегулирования, однако раскрывать детали пока не готова.