Axios: Умеров в понедельник встретится с Зеленским

В понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта, встретится с Владимиром Зеленским в Париже. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на неназванных украинских чиновников.
Умеров должен будет предоставить Зеленскому более подробный отчет о переговорах, прошедших в США, говорится в сообщении. До этого он заявил, что переговоры властей США с украинской делегацией прошли «успешно и продуктивно».
Ранее канцелярия французского президента объявила, что Зеленский встретится с Эммануэлем Макроном в Париже 1 декабря.