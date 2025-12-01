Ричмонд
Axios: Умеров в понедельник встретится с Зеленским

Глава украинской делегации на переговорах доложит Владимиру Зеленскому о прошедших в США переговорах.

Источник: Аргументы и факты

В понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта, встретится с Владимиром Зеленским в Париже. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

Умеров должен будет предоставить Зеленскому более подробный отчет о переговорах, прошедших в США, говорится в сообщении. До этого он заявил, что переговоры властей США с украинской делегацией прошли «успешно и продуктивно».

Ранее канцелярия французского президента объявила, что Зеленский встретится с Эммануэлем Макроном в Париже 1 декабря.