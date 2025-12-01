Ричмонд
CNN: переговоры во Флориде не принесли Киеву ожидаемых результатов

На переговорах во Флориде делегации США и Украины обсуждали сценарий, согласно которому Киев может лишиться возможностей стать членом НАТО. Об этом сообщает CNN.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Американские журналисты рассказали, что отказ Киева от вступления в НАТО является самым сложным пунктом согласования в первоначальном 28-шаговом мирном плане США. В частности, на встрече во Флориде стороны рассмотрели сценарий, согласно которому ключевым условием присоединения Украины к альянсу станет согласование решения не только со всеми членами НАТО, но и с Россией. «Ура.ру» отмечает, что каких-либо договоренностей по этому вопросу стороны не достигли.

Двухчасовая встреча делегаций Вашингтона и Киева состоялась вечером накануне. По ее итогам было объявлено о предстоящем визите спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. Как сообщили американские журналисты, на переговорах обсуждались украинские выборы и территориальные вопросы.

