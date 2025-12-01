CNN: переговоры во Флориде не принесли Киеву ожидаемых результатов

Американские журналисты рассказали, что отказ Киева от вступления в НАТО является самым сложным пунктом согласования в первоначальном 28-шаговом мирном плане США. В частности, на встрече во Флориде стороны рассмотрели сценарий, согласно которому ключевым условием присоединения Украины к альянсу станет согласование решения не только со всеми членами НАТО, но и с Россией. «Ура.ру» отмечает, что каких-либо договоренностей по этому вопросу стороны не достигли.