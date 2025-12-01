Воздушный транспорт остается одним из крупнейших плательщиков в бюджет Молдовы

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Воздушный транспорт остается важным плательщиком в бюджет Республики Молдова, свидетельствуют данные об отчислениях за девять месяцев текущего года.
Цифры предоставил Орган гражданской авиации. Так, в январе-сентябре отрасль продемонстрировала положительную динамику, зарегистрировав доходы от основной деятельности в размере 6 976 977 тысяч леев.
Вклад воздушного транспорта в национальный государственный бюджет составил около 386 миллионов леев. Из них государственный бюджет получил 131,1 миллиона леев, бюджет соцстрахования — 188,4 миллиона леев, фонд обязательного медицинского страхования — 63,5 миллиона леев. Местные бюджеты получили 3,1 миллиона леев.
«Эти цифры подчеркивают важную роль воздушного транспорта в поддержке национальной экономики и укреплении международных связей Республики Молдова», — отметили в ведомстве.
В начале ноября нынешнего года руководство Международного аэропорта Кишинева объявило о проведении открытого тендера на реконструкцию и расширение здания пассажирского терминала. Проект предусматривает изменение существующих помещений, расширение функциональных зон, а также модернизацию инфраструктуры аэропорта в соответствии с международными стандартами. Реконструкция предварительно оценивается в 166,8 миллиона леев. Прием заявок завершится 9 декабря, а работы должны быть выполнены в течение 19 месяцев после подписания контракта.
В конце октября Кишиневский международный аэропорт встретил своего пятимиллионного пассажира.