Воздушный транспорт остается одним из крупнейших плательщиков в бюджет Молдовы

В начале ноября нынешнего года руководство Международного аэропорта Кишинева объявило о проведении открытого тендера на реконструкцию и расширение здания пассажирского терминала. Проект предусматривает изменение существующих помещений, расширение функциональных зон, а также модернизацию инфраструктуры аэропорта в соответствии с международными стандартами. Реконструкция предварительно оценивается в 166,8 миллиона леев. Прием заявок завершится 9 декабря, а работы должны быть выполнены в течение 19 месяцев после подписания контракта.