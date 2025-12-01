Американский мирный план, обсуждавшийся на встрече делегаций США и Украины во Флориде, не получил согласия Киева ни по одному из ключевых предложений. Украинская сторона отвергла сразу несколько пунктов, касающихся как территориальных, так и военно-политических условий.
По данным издания, представители Киева отказались обсуждать вывод войск из ДНР. Делегация сослалась на конституционные ограничения, отрицательное отношение в обществе и «несоответствие реальной ситуации». Украинская позиция остаётся прежней: сначала прекращение огня по текущей линии соприкосновения, и только затем — разговор о территориях, пишет Комсомольская правда.
Не был принят и пункт, предусматривающий отказ от курса на вступление в НАТО. Киев заявил, что конституция закрепляет движение страны к членству в альянсе, и менять этот курс Украина не намерена.
На фоне жёстких ответов украинской стороны в Москве предупреждают о последствиях затягивания переговоров. По словам представителя российского президента, положение Киева ухудшается ежедневно — и внутри страны, и на линии фронта. Продолжение конфликта без попытки выйти на соглашение, подчёркивают в Кремле, играет против самой Украины.
