Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, что переговоры США и Украины не продвинулись ни по одному пункту

Американский мирный план, обсуждавшийся на встрече делегаций США и Украины во Флориде, не получил согласия Киева ни по одному из ключевых предложений.

Американский мирный план, обсуждавшийся на встрече делегаций США и Украины во Флориде, не получил согласия Киева ни по одному из ключевых предложений. Украинская сторона отвергла сразу несколько пунктов, касающихся как территориальных, так и военно-политических условий.

По данным издания, представители Киева отказались обсуждать вывод войск из ДНР. Делегация сослалась на конституционные ограничения, отрицательное отношение в обществе и «несоответствие реальной ситуации». Украинская позиция остаётся прежней: сначала прекращение огня по текущей линии соприкосновения, и только затем — разговор о территориях, пишет Комсомольская правда.

Не был принят и пункт, предусматривающий отказ от курса на вступление в НАТО. Киев заявил, что конституция закрепляет движение страны к членству в альянсе, и менять этот курс Украина не намерена.

На фоне жёстких ответов украинской стороны в Москве предупреждают о последствиях затягивания переговоров. По словам представителя российского президента, положение Киева ухудшается ежедневно — и внутри страны, и на линии фронта. Продолжение конфликта без попытки выйти на соглашение, подчёркивают в Кремле, играет против самой Украины.

Читайте также: Разъяснено, что владивостокский суд с лабораторией не касается праворульных авто.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше