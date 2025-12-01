«Искандер» разнёс ангар с дронами для атак на Кубань вместе с французскими пилотами

Ранее сообщалось, что ВС силы РФ используют на фронте беспилотники-носители «Молния». Эти аппараты доставляют в зону боевых действий несколько FPV-дронов со взрывчаткой, что значительно увеличивает их дальность действия и радиус поражения. После запуска FPV-дронов «Молния» может продолжить свой полёт к другой цели, неся на себе противотанковую мину.