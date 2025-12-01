Путин подписал указ о безвизовом режиме с Китаем

Указ устанавливает, что до 14 сентября 2026 года граждане Китая могут въезжать в Россию без визы по обычному паспорту и находиться в стране до 30 дней в туристических, гостевых или деловых целях, а также для участия в различных мероприятиях или транзитного проезда. Упрощенный порядок не распространяется на тех, кто въезжает для работы, обучения, проживания или международных автоперевозок (включая водителей, членов экипажей, экспедиторов и переводчиков).