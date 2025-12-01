Радий Хабиров рассказал, за что Башкирия получила высокую спортивную премию

«Башкортостан во второй раз стал лучшим спортивным регионом России. Такую же награду мы получили в 2019 году. Это говорит о системности нашей работы. Это результат деятельности целой команды — муниципальных управлений, регионального министерства спорта», — отметил Радий Хабиров.