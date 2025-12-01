Ричмонд
Каллас: США не информировали ЕС об итогах переговоров по Украине

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что США не информировали ЕС об итогах прошедших во Флориде переговоров украинской и американской сторон, посвященных урегулированию конфликта на Украине.

Источник: AP 2024

«Это может быть решающая неделя для переговоров. Мы слышали, что переговоры были сложными, но продуктивными. Мы пока не знаем результатов, я буду сегодня говорить с министрами обороны и иностранных дел Украины», — сказала она по прибытии на встречу министров обороны ЕС, на которой главной темой станет выделение новой военной помощи Украине.

Переговоры между США и Украиной прошли 30 ноября на юге американского штата Флорида. Со стороны США в них принимали участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица. По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию.

