Послание главы Башкирии парламенту перенесено на две недели

16 сентября «Ъ-Уфа» сообщил о распоряжении главы Башкирии, в нем церемония послания Курултаю была назначена на 4 декабря, однако в тот же день документ был удален с портала правовой информации. В конце октября появилась другая дата — 11 ноября, однако в этот день состоялась «Прямая линия».