Экс-премьер Молдавии заявил о риске раскола страны

КИШИНЁВ, 1 дек — РИА Новости. Отсутствие диалога между правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, и администрацией Приднестровья и руководством Гагаузской автономии создаёт риск нового раскола страны, заявил РИА Новости экс-премьер Молдавии, лидер местной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинёв и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой осенью текущего года заявил, что власти республики пока не разработали план реинтеграции Приднестровья и рассчитывают в этом на помощь партнеров, прежде всего Евросоюза.
«За пять лет Санду и её партия PAS (ПДС — ред.) не общаются с людьми, не ведут переговоры с Тирасполем, не выстраивает конструктивные отношения с Гагаузией. Переговоры — это поиск компромиссов, это диалог на равных. А что касается плана по воссоединению страны, то никто о нём не слышал, не видел. На словах только заявили об этом. А как можно консолидировать граждан без общения с ними?» — подчеркнул он.
Филат отметил, что действия спецслужб вместо политических переговоров усугубляют ситуацию. «Когда начальник Службы информации и безопасности (Молдавии) едет в (административный центр Гагаузской автономии город) Комрат на закрытые встречи, а правительство не ведёт диалога — это давление. Арест избранного главы региона Евгении Гуцул наносит ещё больший удар по доверию. Расколоть страну легко, а вот склеить — очень сложно», — сказал политик.
Филат добавил, что Молдавия «не имеет права повторять ошибки прошлого, иначе раскол станет необратимым».
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Районный суд Кишинева 5 августа 2025 года приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Глава Гагаузии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Решение было оспорено в апелляционной палате.