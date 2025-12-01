Экс-премьер Молдавии заявил о риске раскола страны

«За пять лет Санду и её партия PAS (ПДС — ред.) не общаются с людьми, не ведут переговоры с Тирасполем, не выстраивает конструктивные отношения с Гагаузией. Переговоры — это поиск компромиссов, это диалог на равных. А что касается плана по воссоединению страны, то никто о нём не слышал, не видел. На словах только заявили об этом. А как можно консолидировать граждан без общения с ними?» — подчеркнул он.