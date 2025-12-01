Радий Хабиров заявил о значимости улицы Октябрьской революции в Уфе

По его словам, здесь есть около 90 объектов культурного наследия, что делает улицу особо значимой для города. Уфимскому мэру Ратмиру Мавлиеву было поручено уделить этой теме особое внимание.
Напомним, реконструкция исторической улицы идет в три этапа. Первый — реконструкция дорожной части, в том числе тротуаров, велодорожек. Второй — восстановление объектов культурного наследия. Третий — благоустройство прилегающих к ОКН территорий, создание единого прогулочного пространства. В ходе работ возникают некоторые сложности, в том числе из-за инженерных коммуникаций, других объектов, которые не были учтены при проектировании. Требуются также дополнительные геологические изыскания.
Летом этого года Ратмир Мавлиев сообщал, что на 8 объектах, которые сейчас находятся в АО «Возрождение», после получения всех необходимых документов, начнут восстановительные работы.
«Важно, что у нас появился крупный инвестор на восстановление еще 10 ОКН. В ближайшее время приступают к проектированию, — заявил тогда мэр Уфы. — Еще по 12 ОКН ищем инвесторов. Будем сейчас тиражировать и предлагать людям выгодно вложиться в данные объекты, отремонтировать. В будущем улица будет новым креативным пространством по типу АРТ-квадрата, но со своей архитектурной особенностью».
Ранее сообщалось, что в Уфе разработают проект реконструкции улицы Октябрьской революции.