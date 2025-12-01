Ричмонд
Самару выбрали юнармейской столицей России 2026 года

В Самаре в следующем году проведут молодежные мероприятия федерального уровня.

Источник: Комсомольская правда

Самара стала юнармейской столицей 2026 года. Наш город победил во всероссийском онлайн-голосовании и получил более 160 тысяч голосов, написал в своем телеграм-канале первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Самару поддержали около 39% участников опроса.

«Номинация была представлена впервые, и Самарская область сразу же ее завоевала», — рассказал Александр Фетисов.

Благодаря победе в следующем году в Самаре будут проводить молодежные мероприятия федерального уровня — соревнования, творческие конкурсы и т. д. Центральным событием в 2026 году станет традиционный Парад Памяти, на который впервые приедут юнармейцы со всей страны. Свои расчеты в Самару отправят все восемь федеральных округов России.