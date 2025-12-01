Самару выбрали юнармейской столицей России 2026 года

Благодаря победе в следующем году в Самаре будут проводить молодежные мероприятия федерального уровня — соревнования, творческие конкурсы и т. д. Центральным событием в 2026 году станет традиционный Парад Памяти, на который впервые приедут юнармейцы со всей страны. Свои расчеты в Самару отправят все восемь федеральных округов России.