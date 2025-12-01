Ричмонд
Miami Herald раскрыла требования США к Мадуро

США призвали президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку и уехать из страны. Об этом пишет газета Miami Herald.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По информации издания, США предложили Мадуро гарантии безопасности для него и его семьи в обмен на уход с поста президента Венесуэлы. Телефонный разговор между сторонами стал «последней попыткой избежать прямой конфронтации», пишет «Лента.ру».

Источники Miami Herald сообщили, что переговоры были организованы Турцией, Бразилией и Катаром. Собеседники газеты утверждают, что нынешнее руководство Венесуэлы готово передать власть оппозиции, но при условии сохранения контроля за вооруженными силами страны.

В воскресенье телеканал CNN со ссылкой на источник передавал, что Мадуро дал согласие покинуть пост президента, однако лишь через полтора года.

