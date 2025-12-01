Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил ранее, что страны Европы продолжают тормозить процесс переговоров по урегулированию украинского кризиса. Он напомнил, что именно Европа, в том числе Великобритания, сорвала мирные переговоры в 2022 году. Дипломат отметил, что Белый дом ведет более здравую политику в этом направлении.