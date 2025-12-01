Ричмонд
В Европе предупредили США от «исторической ошибки» из-за России

Соглашение об урегулировании украинского кризиса должно подразумевать привлечение России к ответственности. Такое требование к Вашингтону в интервью Politico озвучил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Чиновник Евросоюза уточнил, что США не должны «стирать прошлое» России для того, чтобы добиться мира на Украине. По мнению Макграта, если Вашингтон обойдет вопрос «возможной ответственности России» за якобы «совершенные преступления», то это станет «исторической ошибкой огромных масштабов», сообщает «Лента.ру».

Издание Politico подчеркнуло, что еврокомиссар установил еще одно ограничение, которое должно быть соблюдено при заключении мирных договоренностей между Киевом и Москвой. Макрат подчеркнул, что Кремль должен быть призван к ответу.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил ранее, что страны Европы продолжают тормозить процесс переговоров по урегулированию украинского кризиса. Он напомнил, что именно Европа, в том числе Великобритания, сорвала мирные переговоры в 2022 году. Дипломат отметил, что Белый дом ведет более здравую политику в этом направлении.

